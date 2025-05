Cardeais dão início ao maior e mais diverso conclave da história - Um recorde de 133 clérigos de 71 países participam na Capela Sistina da escolha para o sucessor do papa Francisco. Chaminé indicará, com fumaça branca ou preta, o resultado de cada votação papal.Cardeais de todo o mundo se reúnem a partir desta quarta-feira (07/05) para participar do conclave e eleger o próximo líder da Igreja católica, que conta com 1,4 bilhão de fiéis.

Pela manhã, eles participam de uma missa na Basílica de São Pedro às 10h no horário local (5h de Brasília). Já o conclave começará a portas fechadas na Capela Sistina, no Vaticano, durante a tarde.

A partir de então, eles ficarão isolados do mundo exterior até que se alcance uma maioria em favor do sucessor do papa Francisco. A primeira rodada de votos está prevista para às 16h30 (11h30 de Brasília), considerada uma "votação de sondagem". Já às 19h acontece a primeira liberação da fumaça que indica se houve um consenso.