[Coluna] Lady Gaga e a megalomania de números do Rio de Janeiro - Um público de mais de 2 milhões que teria estado no show da Lady Gaga é algo numericamente impossível. Mas por que a Riotur divulga essas cifras gigantescas?A repercussão em torno do show de Lady Gaga no sábado (03/05) em Copacabana foi gigantesca. Já pela manhã, horas antes do show começar, a praia em frente ao enorme palco estava lotada, apesar do sol implacável. Mas a declaração da Riotur de que 2,1 milhões de pessoas assistiram ao show levanta dúvidas.

Isso representaria 500 mil a mais do que há um ano, quando a diva pop Madonna se apresentou no mesmo local diante de supostos 1,6 milhão de fãs. Mas isso não é tudo: o organizador do show de Gaga depois falou até de um público de 2,5 milhões – claro, esse seria o maior show da carreira de Lady Gaga, e provavelmente o maior público que uma estrela da música mulher já recebeu em um show.

No Rio de Janeiro, gosta-se de divulgar tais números gigantescos de público. Dizem que o Réveillon em Copacabana sempre atrai cerca de 3 milhões de pessoas, sem nenhuma explicação sobre a origem desses números.