Como o Brasil ajudou Aliados na fase final da Segunda Guerra

O general Eurico Gaspar Dutra temia que a popularidade da força expedicionária engrossasse o apoio a Vargas, que já enfrentava pressão para acabar com a ditadura do Estado Novo e convocar eleições. Assim, Dutra dissolve a FEB e encerra a participação brasileira nos esforços de guerra europeus.

Para Oliveira, o legado da campanha brasileira teria sido ainda mais expressivo se o país tivesse continuado na Europa. Os países que ocuparam a Áustria (França, Reino Unido, Estado Unidos e União Soviética) ficaram com os assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU, além da China. "Mas mesmo sem ter tropa de ocupação no pós-guerra, a ação da FEB garantiu ao Brasil um imenso prestígio internacional", avalia.

Progressivo esquecimento dos pracinhas

Na volta ao Brasil, os veteranos enfrentaram várias dificuldades para se reintegrar à sociedade após o trauma da guerra, principalmente pracinhas que não eram militares de carreira. Os soldados incapacitados ganharam direito a uma compensação financeira, mas muitos esbarravam em burocracia. O restante da força tinha problemas para garantir trabalho e lidar com a saúde mental.

Parte dos veteranos buscou se reunir em associações de ex-combatentes para reivindicar demandas. No entanto, o turbulento cenário político do Brasil nas décadas seguintes atrapalhou o processo. "Houve um progressivo esquecimento dessa memória dos brasileiros que lutaram contra o nazifascimo na Itália", diz Ferraz.

Já os brasileiros de ascendência alemã que lutaram por Hitler esconderam a associação com o exército nazista, com medo da repressão e hostilidade contra elementos ligados à Alemanha no pós-guerra. Só no final do século 20, já após a queda do Muro de Berlim, que os primeiros desse contingente aceitaram conversar com o historiador Dennison de Oliveira, autor do livro Os Soldados Brasileiros de Hitler.