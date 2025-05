Documentos revelam que Mengele queria ir à Alemanha em 1959

Mengele escapou das autoridades criminais

Mais tarde, Mengele se mudou para o Brasil, onde viveu por 18 anos, com nome falso, até sua morte em 1979. No Brasil, ele encontrou refúgio com uma família alemã que o ajudou a se esconder. Apesar da caçada internacional e dos esforços de caçadores de nazistas como Simon Wiesenthal para localizá-lo, Mengele conseguiu evitar a prisão.

Ele viveu em vários lugares remotos e levou uma vida reclusa, sempre com medo de ser descoberto. Mengele morreu de um derrame no Brasil em 1979 enquanto nadava na praia de Bertioga, em São Paulo.

Seu túmulo só foi descoberto em 1985. O arquivo policial redescoberto agora levanta novas questões sobre a responsabilidade compartilhada da Argentina, do Brasil e da Alemanha no fracasso do processo contra um dos mais brutais criminosos nazistas.

