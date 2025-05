Fumaça preta no 1º dia do conclave no Vaticano

Cardeais de todo o mundo deram início ao conclave nesta quarta-feira pela manhã. Eles participaram de uma missa na Basílica de São Pedro às 10h no horário local (5h de Brasília). O conclave, que ocorre a portas fechadas na Capela Sistina, teve início durante a tarde. Eles estarão isolados do mundo exterior até que se alcance uma maioria em favor do sucessor do papa Francisco.

Conclave mais diverso da história

De quinta-feira em diante as votações acontecem todos os dias, duas vezes pela manhã e duas à tarde. Se após três dias – ou sete escrutínios – não houver acordo, é possível que as votações sejam suspensas por um dia para oração e diálogo entre os cardeais. O mesmo pode ocorrer a cada sete eleições.

O papa Francisco teve como prioridade nomear cardeais de países que nunca haviam tido representantes antes, como Haiti, Sudão do Sul e Mianmar. Com o novo arranjo, neste ano 133 cardeais de 71 países com menos de 80 anos estão aptos a votar.

Ao menos 80% deles foram nomeados pelo papa Francisco, o que faz deste conclave o maior e mais geograficamente diverso em 2 mil anos da Igreja Católica. Na última eleição papal, em 2013, por exemplo, os religiosos vieram de 48 países.

Estima-se que em torno de 45 mil fiéis estejam reunidos na região da Praça São Pedro, próxima ao Vaticano, aguardando a conclusão do conclave.