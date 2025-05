Novo governo alemão anuncia reforço nos controles de fronteira

A decisão do novo governo alemão irritou alguns países vizinhos, com a Suíça dizendo que "lamenta" que as medidas tenham sido tomadas "sem consulta".

Merz enfatizou que os controles seriam realizados "de uma forma que não causaria problemas para nossos vizinhos", e assegurou que a Alemanha quer resolver lidar com essa questão juntamente com outros países da UE.

AfD na mira das autoridades

Em meio a uma onda de ataques violentos atribuídos a estrangeiros que antecedeu as eleições de fevereiro, Merz fez da repressão à migração irregular um tema central de sua campanha.

Em certo momento, ele contou com o apoio da AfD no Bundestag (Parlamento) para aprovar uma moção que demandava maior repressão à imigração, uma manobra amplamente vista como uma violação do chamado "cordão sanitário" – o consenso entre os principais partidos políticos da Alemanha de rejeitar qualquer colaboração em qualquer nível com os partidos políticos ultradireitistas.

Na semana passada, a agência de inteligência interna da Alemanha classificou a AfD como uma "organização comprovadamente extremista de direita" que ameaça a democracia.