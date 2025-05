Novo líder alemão defende ratificação de acordo Mercosul-UE

A Comissão Europeia, então, reabriu as negociações com o Mercosul e fechou um novo acordo na Cúpula do Mercosul no Uruguai, em dezembro do ano passado.

O novo texto incluiu acenos a ambientalistas, entre eles dispositivos que exigem alinhamento com as metas climáticas do Acordo de Paris. Prevê ainda um período de transição para a aplicação das isenções tarifárias, com objetivo de dar mais tempo para adaptação dos setores mais afetados.

am/cn (AFP)