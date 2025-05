O que está em jogo no conflito entre Paquistão e Índia na Caxemira - Região é reivindicada há mais de sete décadas pelos dois países e concentra interesses estratégicos globais, inclusive da China; ataques deixaram dezenas de mortos dos dois lados nas últimas semanas.Os ataques recentes entre Índia e Paquistão marcam uma grave escalada do conflito entre as duas potências nucleares em torno da região da Caxemira. A Índia deixou ao menos 26 mortos na madrugada desta quarta-feira (07/05) ao disparar mísseis contra alvos civis do lado paquistanês. Islamabad revidou com ataques de artilharia e afirma ter derrubado caças indianos que voavam no espaço aéreo da Índia. Enquanto isso, soldados dos dois países se enfrentam nos limites de seus territórios na região disputada.

O governo indiano afirma que a ofensiva desta quarta foi em retaliação ao atentado terrorista de 22 de abril em que homens armados, supostamente baseados no Paquistão, invadiram Pahalgam, região turística na Caxemira administrada pela Índia, e abriram fogo contra civis, deixando ao menos 26 mortos, a maioria hindus. Eles teriam selecionado as vítimas com base em sua religião, pedindo para que recitassem versos islâmicos para identificar não-muçulmanos antes de atirar. O Paquistão nega envolvimento no ataque.

Os acontecimentos recentes adicionam mais tensão entre os dois países, que têm um histórico de mais de sete décadas de conflito. Poucas regiões do mundo são tão instáveis e com uma presença militar tão densa como a Caxemira. Encravado no Himalaia e fazendo fronteira com três potências nucleares (Índia, Paquistão e China), o território é uma ferida aberta por rivalidades regionais e disputas territoriais não resolvidas.