Os artistas favoritos de Hitler que seguiram ativos no pós-guerra - Herbert von Karajan, Wieland Wagner, Arno Breker: ter lucrado com o regime nazista não impediu diversos músicos e artistas plásticos alemães de continuarem um carreira de sucesso após a Segunda Guerra. Como é possível?Terminada a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha passou por um grande processo de purgação: depois de mais de uma década de domínio do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) e de loucura coletiva, era preciso colocar a sociedade nos eixos, restaurar a ordem e a justiça.

Então seria de pensar que todos aqueles que se beneficiaram do regime, também na área da cultura, teriam suas carreiras pelo menos congeladas, até segunda ordem. No entanto os exemplos em contrários são muitos.

Albert Speer (1905-1981), arquiteto-mor e mais tarde ministro dos Armamentos de Adolf Hitler, pagou por seu passado nazista com 20 anos de cárcere. Depois, no entanto, nos anos 70, lançou livros de sucesso, justamente sobre sua vida no nazismo.