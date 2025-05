Paquistão anuncia retaliação em resposta a ataques com mísseis da Índia

De acordo com a nota, os nove locais foram alvos de um ataque de precisão "focado, medido e de natureza não escalatória". "Nenhuma instalação militar paquistanesa foi atingida. A Índia mostrou considerável moderação na seleção dos alvos e no método de execução", acrescentou o comunicado do Ministério indiano.

O Exército indiano afirmou que os ataques tiveram como alvo terroristas e campos de treinamento dos grupos islamistas Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, que há muito tempo são acusados de operar livremente a partir do Paquistão e que estariam envolvidos em alguns dos ataques terroristas mais mortais na Índia.

"Matamos apenas aqueles que mataram nossos inocentes", disse o ministro da Defesa da Índia, Rajnath Singh, enquanto o ministro do Interior, Amit Shah, garantiu que o governo estava "determinado a dar uma resposta adequada a qualquer ataque à Índia e a seu povo".

O Exército indiano descreveu os ataques com mísseis como "não escalatórios, proporcionais e responsáveis".

Paquistão autoriza retaliação

O Paquistão nega a existência de campos ou infraestrutura terroristas nas áreas atingidas pela Índia. O vice-primeiro-ministro paquistanês, Ishaq Dar, afirmou em entrevista ao jornal britânico The Guardian que seu país fará de tudo para defender sua dignidade. "Reservamo-nos o direito de autorizar as Forças Armadas a tomarem quaisquer medidas adequadas em resposta - e essas serão medidas, proporcionais e responsáveis", disse Dar, que também ocupa o cargo de ministro do Exterior.