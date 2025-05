Quais são os principais grupos militantes do conflito na Caxemira

O JeM executou diversos atentados de alta projeção, entre os quais o ataque suicida a bomba contra o prédio da assembleia estadual legislativa de Jammu e Caxemira, em 2001, com um saldo de 30 mortos; e, em 2019, a investida de um carro-bomba contra um comboio em Pulwama, matando pelo menos 40 paramilitares indianos.

As Nações Unidas, EUA, Reino Unido, Canadá e vários outros países classificam o Jaish-e-Mohammed como organização terrorista. Ele mantém conexões operacionais com o LeT, Talibã e Al Qaeda, com guerrilheiros do Paquistão e Caxemira, além de veteranos afegãos e árabes da guerra entre o Afeganistão e a União Soviética (1979-1989).

Al Badr (Jammu e Caxemira)

Formado no começo da década de 90 como dissidência do Hizbul Mujahideen, o Al Badr ("Lua Cheia") é notório por seus guerrilheiros com experiência de combate, muitos dos quais lutaram ao lado do chefe miliciano Gulbuddin Hekmatyar's Hizb-i-Islami no Afeganistão.

O grupo mantém laços com redes jihadistas internacionais. Consta que se confrontou com as forças da Índia ao longo da Linha de Controle, a fronteira de fato entre as tropas indianas e paquistanesas em Jammu e Caxemira e Ladakh – porém é difícil verificar tais relatos.

Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH)