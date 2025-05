As autoridades russas, entretanto, não aceitam essa crítica, sugerindo até mesmo que as pessoas são ingratas.

"Tenho a impressão de que, antes de 2022, vocês viviam numa ilha desabitada, que não tinham estradas, hospitais, escolas... Onde não era o governo que pagava sua pensão, e ela vinha do nada", disse Alexander Khinshtein, atual governador da região de Kursk, durante uma reunião com moradores de Kursk no fim do ano passado.

Pontos de vista

Entre os moradores de Kursk ouvidos pela DW, muitos culparam o exército ucraniano por trazer miséria e destruição para sua terra e elogiaram os soldados russos por sua "libertação", mas alguns expressaram discretamente sua discordância e culparam Putin por ter iniciado a guerra.

Muitos acreditam na versão da mídia estatal russa de que não há guerra na Ucrânia, apenas uma operação militar destinada a proteger a segurança da Rússia. "As pessoas dizem 'Obrigado, Vladimir Vladimirovich [Putin], por iniciar uma operação militar especial na Ucrânia; caso contrário, haveria uma guerra [na Rússia]'" relatou à DW Vitaliy, morador de Kursk que fugiu da região.

"Muitos ainda não perceberam onde realmente está a raiz do mal e quem trouxe a morte para suas casas", acrescentou Vitaliy.