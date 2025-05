A origem do nome Leão 14, escolhido pelo novo papa

A defesa social de Leão 13

Já Leão 14 parece apontar para um compromisso com as questões sociais, analisa Imperatori-Lee. O papa Leão 13, por exemplo, que liderou a Igreja Católica de 1878 a 1903, lançou as bases do pensamento social católico moderno, especialmente com sua encíclica Rerum Novarum, de 1891.

No documento, ele abordou temas como a dignidade humana, direitos dos trabalhadores e faz críticas ao capitalismo no início da era industrial. Leão 13 também chamou a igreja a defender a classe trabalhadora por meio da promoção de sindicatos.

"Ao escolher o nome Leão 14, ele mostra que está comprometido com o ensinamento social da igreja, que foi fundado por seu antecessor Leão 13", afirmou Thomas Reese, padre americano e especialista em Vaticano, ao jornal americano The Washington Post.

Além disso, Leão 13 também atendeu a um apelo de um abolicionista brasileiro e publicou uma carta em 5 de maio de 1888 pedindo o fim da escravidão no Brasil. O principal argumento do pontífice era que o regime escravocrata era contrário aos princípios do cristianismo.

Ouvido pela CNN americana, o padre Art Purcaro, um amigo de Robert Prevost, também vê relação da escolha com o "pensamento social" do predecessor. Ele acredita que a escolha do nome significa que o novo pontífice "quer continuar o papel que o papa Francisco" desempenhou na promoção da justiça social.