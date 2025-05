A Segunda Guerra Mundial

No mar, os submarinos alemães causavam graves perdas aos inimigos e às nações que os apoiavam, atacando e afundando navios até mesmo da Marinha Mercante Brasileira. De janeiro a julho de 1942, a marinha de guerra alemã afundou tantos navios aliados que, somados, pesariam 2,9 milhões de toneladas.

Sobre as águas, porém, as batalhas praticamente terminaram para os alemães após o afundamento do navio de guerra Bismarck, em 27 de maio de 1941. Paralelamente, desde março de 1942, aumentaram os ataques aéreos britânicos contra cidades alemãs.

A capitulação na África

A mudança decisiva no cenário de guerra europeu e africano começou no fim de 1942, com a grande ofensiva do general britânico Bernard Montgomery contra Rommel na África. Em etapas, a batalha foi se deslocando para o oeste. Tropas americanas e britânicas desembarcaram no Marrocos e na Argélia, sob o comando de Dwight Eisenhower. Os Aliados escolheram a região do Mediterrâneo para uma guerra de desgaste, em grande estilo.

Na conferência de Casablanca, em 24 de janeiro de 1943, Roosevelt e Churchill anunciaram como objetivo de guerra a "capitulação incondicional" da Alemanha, da Itália e do Japão. Decidiu-se reforçar os bombardeios contra a Alemanha, que passaram a contar com a participação da Força Aérea dos Estados Unidos. A capitulação do que restou do exército de Rommel e das tropas italianas na África deu-se em 13 de maio de 1945.

A ofensiva soviética