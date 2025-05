Afro-alemães vitímas do nazismo: os grandes esquecidos da história

"Quando os nazistas subiram ao poder, todo mundo que quisesse ser racista, que concordasse com os pontos de vista deles, podia dizer essas coisas pelas ruas com todo o entusiasmo, podia maltratar os outros física, verbalmente. Eles tinham rédea livre", relata Aitken.

Assim, ficou mais raro ver os residentes negros em público, em especial quem tinha cônjuges brancos e filhos. Toda essa camada da população era considerada racialmente inferior, e entre 1933 e 1945 o regime impôs leis e medidas raciais para restringir suas oportunidades econômicas e sociais.

"No nível local, famílias foram efetivamente despejadas dos seus apartamentos para dar lugar aos adeptos do nazismo ou membros do partido", prossegue o historiador de Sheffield. "Alguns alemães negros que tinham estabelecimentos comerciais foram explicitamente perseguidos."

Esterilização forçada, estereótipos e propaganda

Um exemplo foi o bem-sucedido comerciante camaronense Mandenga Diek, um dos raros africanos com cidadania alemã: com a ascensão dos nazistas, ele perdeu sua firma em Danzig (hoje Gda?sk, Polônia) e foi declarado apátrida, juntamente com a família.

Após sua morte, em 1943, sua esposa Emilie e as filhas Erika e Dorothea escaparam por pouco da esterilização forçada. Enquanto isso, também na região da Renânia a Gestapo, polícia secreta do ditador Adolf Hitler, recebeu ordens secretas para localizar e esterilizar as crianças birraciais.