Bill Gates anuncia plano para doar 99% de sua fortuna

O dono da Microsoft está em 13º lugar na lista de bilionários da revista Forbes, com um patrimônio líquido de 112,6 bilhões de dólares *R$ 636 bilhões). O dono da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, é o primeiro, com 383,2 bilhões de dólares.

Gates também criticou Musk devido à suspensão da ajuda humanitária comandada pelo dono da Tesla desde que assumiu um cargo no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do presidente americano Donald Trump.

Musk se vangloriou publicamente de "jogar a Usaid [Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional] no triturador". Aproximadamente 80% dos programas de ajuda humanitária estão previstos para serem cortados.

"A imagem do homem mais rico do mundo matando as crianças mais pobres do mundo não é bonita", disse Gates sobre Musk em uma entrevista ao Financial Times.

"ONGs não preenchem lacunas deixadas pelos governos"

O orçamento anual da Fundação Bill e Melinda Gates chegará a 9 bilhões de dólares até 2026 (R$ 51 bilhões), com uma previsão de cerca de 10 bilhões de dólares (R$ 56 bilhões) por ano a partir de então, devido à aceleração dos gastos. Gates alertou que sua ONG e outras instituições filantrópicas não serão capazes de preencher as lacunas deixadas pelos governos.