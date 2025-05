[Coluna] Estudar deve ser uma dádiva e não uma forma de tortura - Durante toda a vida escolar, fui vista como a aluna promissora ? aquela que leria, escreveria e entraria direto na universidade. Mas quando a aprovação não veio, precisei encarar a frustração e repensar meus sonhos.Sempre fui destaque no ambiente escolar. No infantil, era a única criança da turma a saber ler; no fundamental, a que escrevia boas histórias; no ensino médio, a nerd que topava qualquer trabalho e redigia textos com maestria. A faculdade sempre foi um sonho — mas, se todos os sonhos se tornassem reais, talvez a realidade não fosse necessária. E talvez seja esse o ponto.

Aos 18 anos, afogada por uma ansiedade que me assombrava há meses, fiz o "Enem pra valer". Afinal, eu estava no último ano do ensino médio e sabia exatamente o que queria fazer. Eu tinha um plano perfeito: entraria na faculdade direto do ensino médio e daria orgulho aos meus pais e professores.

Não fui aprovada no curso que almejava