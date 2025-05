Fumaça preta fecha primeiras votações do 2° dia do conclave - Cardeais voltaram a se reunir na Capela Sistina para eleger o novo papa. É previsto um máximo de quatro votações: duas pela manhã e duas à tarde.Uma segunda liberação de fumaça preta poucos minutos antes das 7h (horário de Brasília) desta quinta-feira (08/05) pela chaminé da Capela Sistina sinalizou que as primeiras duas votações do dia no conclave para eleger o novo papa terminaram sem um escolhido. As votações são retomadas à tarde.

O conclave para eleger o sucessor do papa Francisco entrou em seu segundo dia, com os cardeais eleitores retornando à Capela Sistina para prosseguir com a eleição do novo chefe da Igreja Católica, após a primeira liberação de fumaça preta, ocorrida na quarta-feira.

Os 133 cardeais eleitores deixaram a Casa Santa Marta, onde estão hospedados durante o conclave, seguindo para a Capela Paulina, localizada a quase um quilômetro de distância, de micro-ônibus ou a pé.