Coreia do Norte destrói símbolos que lembram relação com Sul

A agência de notícias japonesa Kyodo News informou na terça-feira (06/05) que o ditador norte-coreano Kim Jong-un proibiu a canção após atualizar a classificação da Coreia do Sul como "principal inimigo" do Norte, no fim do ano passado, interrompendo décadas de tentativas de reaproximação entre os dois países.

Outras atitudes indicam a intenção do governo comunista de apagar qualquer marca de sentimento fraterno com o Sul. O hino nacional mudou para retirar a menção ao vizinho, e o mapa da previsão do tempo na televisão não mostra mais a parte sul da península coreana, por exemplo.

Resort demolido

Outro símbolo do desejo de unidade intercoreana, o complexo turístico no monte Kumgang foi demolido, de acordo com análise de imagens de satélite divulgada em abril pelo centro de estudos Stimson Center, sediado em Washington DC.

No local, ao norte da Zona Desmilitarizada que divide a península, empresas sul-coreanas construíram hotéis, restaurantes, um resort de golfe e um spa. Uma das instalações sediou breves reuniões de famílias divididas pela Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953 e marcou a divisão da península.

O experimento também atraiu turistas curiosos do Sul e fortaleceu a economia do Norte, mas foi interrompido repentinamente em 2008, quando uma mulher sul-coreana que havia se desviado do caminho autorizado foi baleada e morta por um guarda norte-coreano.