Entenda o embate entre STF e Câmara sobre ação de Ramagem

Dessa forma, seria possível interromper a análise de dois crimes (dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado), por se referirem aos atos de 8 de janeiro, que ocorreram após a data de diplomação.

Com relação às outras acusações (abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa), o STF sinalizou que dará andamento ao processo contra o parlamentar.

O relator do texto, deputado Alfredo Gaspar, rebateu a posição de ministros do STF dizendo que, mesmo os crimes que teriam ocorrido antes da diplomação, estariam contemplados pela sustação porque seriam "permanentes", ou seja, se prolongam no tempo.

"Puxadinho pra anistia"

A votação da suspensão do processo penal contra Ramagem preencheu o espaço deixado na pauta da oposição após Hugo Motta ter decidido não pautar, por ora, o projeto de lei que anistia os acusados e condenados por tentativa de golpe no 8 de janeiro.

"Estão achando um puxadinho para a anistia. Os senhores acham que podemos votar aqui o sustamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF?", disse o líder do PT, deputado Lindergh Farias.