Fim da Segunda Guerra: um trauma presente 80 anos depois - Hoje com 99 anos, George Leitmann esteve entre os soldados americanos que libertaram a Alemanha do nazismo em 1945. Oitenta anos após o fim da guerra, ele alerta para o risco do retorno do fascismo.Quando George Leitmann veio à Alemanha pela primeira vez, ele tinha 19 anos. Foi na primavera de 1945, pouco antes do fim da Segunda Guerra mundial na Europa. Em todas as frentes, soldados americanos, soldados britânicos e o Exército Vermelho soviético avançavam para libertar a Europa dos crimes do nazismo sob Adolf Hitler.

Quando Leitmann e seus companheiros do 286º Batalhão de Pioneiros do 6º Exército dos EUA pisaram em solo alemão, a guerra ainda estava em andamento. A situação nos vilarejos do sul da Alemanha era confusa. "A linha de frente era extremamente fluida", recorda. Nos últimos meses da guerra, a Wehrmacht e a organização paramilitar Schutzstaffel (SS) lutavam com todas suas forças para tentar salvar o regime nazista da ruína.

George vivenciou muitos horrores da guerra. Alguns jamais o abandonaram.