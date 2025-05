Líderes mundiais saúdam papa Leão 14

Agostiniano, Prevost passou a maior parte de sua vida eclesial em missão no Peru, país do qual também possui cidadania. A presidente peruana, Dina Boluarte, disse que a eleição é um "momento histórico para o Peru".

No X, o governo brasileiro pediu que o novo pontífice seja "guia de justiça social, promotor da paz, da redução da pobreza e do combate à fome".

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, parabenizou o novo papa. "Em uma época marcada por conflitos e agitação, suas palavras na Loggia delle Benedizioni [varanda da Basília de São Pedro] são um poderoso apelo à paz, à fraternidade e à responsabilidade", disse.

Israel espera "melhorar relacionamento" com a Santa Sé

Já o presidente israelense Isaac Herzog pediu que o novo papa construa pontes entre todas as crenças e povos. "Estamos ansiosos para melhorar o relacionamento entre Israel e a Santa Sé e fortalecer a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo", escreveu. A proximidade do papa antecessor, Francisco, com a paróquia estabelecida na Faixa de Gaza foi motivo de atrito com Israel.

Pedidos de paz e diálogo também foram feitos pela presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. "Desejamos que seu pontificado seja guiado por sabedoria e força, pois ele lidera a comunidade católica e inspira o mundo por meio de seu compromisso com a paz e o diálogo", pontuou.