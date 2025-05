O mito da "Hora Zero": Alemanha teve longa desnazificação pós-1945

"No que diz respeito à sociedade e às atitudes políticas, não pode ter havido uma 'Hora Zero'. Seria uma ideia totalmente absurda que as pessoas acreditassem no antigo regime até 7 de maio de 1945 e, a partir de 8 de maio, passassem a acreditar em algo diferente”, explica Irmgard Zündorf, pesquisadora do Centro Leibniz de História Contemporânea em Potsdam.

Entre esperança e esquecimento

Em vez disso, a mudança no pensamento político aconteceria lentamente. Cunhado antes mesmo antes do fim da guerra, o termo "Hora Zero” representava, por um lado, a esperança de um novo tempo e, por outro, uma saída para quem queria "esquecer” os horrores da guerra, incluindo o assassinato de 6 milhões de judeus no Holocausto. No total, 60 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial.

À época do fim da guerra, estava claro para os Aliados, vencedores do conflito, que a democracia tinha que ser aprendida pela sociedade alemã. O seu projeto de desnazificar, democratizar e desmilitarizar a Alemanha, acordado na Conferência de Potsdam, passava por substituir as elites políticas e alterar a mente das pessoas, não por meio da obediência, mas pelo questionamento da sua maneira de pensar e das suas ações.

Os vitoriosos implementaram um programa de reeducação a fim de alcançar o objetivo de democratização. Cinemas passaram a exibir, por exemplo, filmes com o objetivo de expor as atrocidades cometidas durante a guerra, como Die Todesmühlen (Moinhos da Morte, em tradução livre), um filme que retrata a visita de alemães ao campo de concentração de Buchenwald.

Mas muitos alemães queriam simplesmente colocar um ponto final no passado, sem lidar com sentimentos de culpa, e seguir adiante com sua nova vida. "Na sociedade em geral, o termo ‘Hora Zero' se tornou um código para poder esconder o passado sob um manto de esquecimento", diz Bernhard Gotto, pesquisador do Instituto para História Contemporânea Munique-Berlim.