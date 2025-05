Brasileiros dos 2 lados e 'Cobras Fumantes': como país ajudou no fim da 2ª Guerra?

O cenário contrapôs brasileiros nos dois lados da guerra, depois que Vargas se viu obrigado a abandonar a postura de neutralidade que manteve desde as primeiras batalhas na Europa. No final da década de 30, a Alemanha havia se firmado como um dos principais parceiros comerciais do Brasil, após uma sequência de crescimento vertiginoso no intercâmbio entre as duas economias.

Combatentes brasileiros na Segunda Guerra Mundial ficaram conhecidos como pracinhas Imagem: Arquivo Nacional

Em 1932, o país europeu respondia por quase 9% das exportações brasileiras, proporção que saltou para 19,06% em 1938, de acordo com dados históricos do Serviço de Estatística Econômica e Financeira, disponíveis na biblioteca do Ministério da Fazenda. A participação dos EUA, por sua vez, declinou de 45% para 34% no período.

Havia ainda considerações de ordem ideológica. O debate sobre o alcance da aproximação de Vargas com o fascismo é ativo até hoje, mas o Estado Novo emulou vários dos fatores políticos que sustentaram os governos totalitaristas, entre eles o culto à personalidade do líder e o nacionalismo ufanista.

O chefe da polícia do regime, Filinto Müller, chegou a viajar à Alemanha nazista para se encontrar com o homólogo alemão à época, Heinrich Himmler, em 1937. Ele também foi um dos artífices da deportação da militante comunista Olga Benário Prestes para o Reich, onde, grávida, foi presa pela Gestapo e executada em um campo de extermínio.

"Enquanto o nazismo e o fascismo tinham algum prestígio, Vargas pegava carona nessa onda, fazendo uma emulação bastante frequente dos ideais e dos valores da mística fascista", explica Oliveira. "Só que isso não dura para sempre."