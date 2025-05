Com tarifas de Trump, UE teme inundação de produtos chineses - Após presidente dos EUA revogar brecha tributária e impor sua versão da "taxa das blusinhas", Temu e Shein devem intensificar aposta na Europa, arriscando prejudicar o já combalido varejo local.Após o governo do presidente americano, Donald Trump, revogar a brecha tributária para produtos de valor inferior a 800 dólares (R$ 4,54 mil) com a qual as marcas chinesas Temu e a Shein contavam há tempos para enviar pequenas encomendas isentas de impostos da China para os EUA, as duas empresas asiáticas sofreram um tombo no faturamento.

Em 2024, 1,36 bilhão de produtos entraram nos EUA sob a chamada regra de minimis (expressão em latim que significa o mínimo). Esse número representa um aumento de nove vezes em relação aos 153 milhões registrados em 2015.

Produtos comprados da Temu e da Shein, que juntas movimentaram 30% dos pacotes diários de baixo valor nos EUA no ano passado, agora estarão sujeitos a uma tarifa de 30% ou taxas fixas de até 50 dólares (R$ 284), além da tarifa de 145% sobre importações da China introduzida por Trump no mês passado.