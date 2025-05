Como as mudanças climáticas alteram a migração das aves

Ida e volta aos confins da Terra

Em sua jornada de outono, as aves migratórias observam a luz do dia minguante, que compreendem como um sinal de que os alimentos essenciais logo estarão em falta, e de que está hora de rumar para o sul.

Algumas, como a pequena andorinha do Ártico, deixam o escuro e frio Polo Norte durante o inverno e voam até o Círculo Antártico, numa viagem de ida e volta de cerca de 90 mil quilômetros. Essa longa jornada a torna recordista da rota migratória mais longa do reino animal.

Outro campeão é o fuselo, que voa do estado do Alasca, no norte dos Estados Unidos, até a ilha australiana da Tasmânia. Um espécime de cinco meses de idade detém o recorde do Guinness para o voo sem escalas mais longo, tendo percorrido 13.560 quilômetros em 11 dias e uma hora.

Os fuselos, que se alimentam por dois meses no Alasca, podem reduzir o tamanho de seus órgãos internos para criar espaço para as reservas de gordura ricas em energia, necessárias para mantê-los vivos durante sua longa jornada. Mas, para algumas espécies, as mudanças climáticas estão tornando esses feitos cada vez menos prováveis.

Impactos da atividade humana