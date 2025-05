Como é a tecnologia de túnel imerso, que será usada em Santos - Autoridades brasileiras tentam atrair empreiteiras estrangeiras que dominam a tecnologia, inédita no país. E visitaram as obras do túnel Fehmarnbelt, que conectará Alemanha e Dinamarca e será o maior do tipo no mundo.O túnel entre Santos e Guarujá, no litoral paulista, um projeto de infraestrutura discutido há quase um século, deve finalmente começar a sair do papel no próximo ano. Em agosto, um leilão definirá quais empreiteiras irão construir e operar a obra, que usará uma tecnologia inédita no Brasil, a de túnel imerso.

Funciona assim: em vez de cavar o túnel por baixo do leito do canal, ele será primeiro construído na superfície, em partes feitas de concreto armado. Depois, essas partes recebem uma vedação temporária, são rebocadas até o local desejado, afundadas até o leito do canal e conectadas. Em seguida, faz-se o acabamento interno e o túnel está pronto.

Como uma obra dessas nunca foi feita no Brasil, autoridades têm viajado ao exterior para tentar atrair empresas que dominam a tecnologia para participarem do certame. E um dos locais visitados é o canteiro de obras de um túnel imerso que está sendo construído entre a Alemanha e a Dinamarca, o túnel Fehmarnbelt.