Como o regime Putin instrumentaliza a vitória soviética sobre nazistas

De acordo com Ilya Grashchenkov, do Centro de Desenvolvimento de Políticas Regionais, com sede em Moscou, o Dia da Vitória não é importante apenas para as famílias russas, mas também para o governo russo. "Nos últimos 20 anos, o Estado fez tudo o que podia para ser parte dessa comemoração. Para [o líder russo Vladimir} Putin, a vitória na Segunda Guerra Mundial é uma constante, na qual todo o Estado russo se baseia e da qual ele, como presidente, faz parte."

Ele pondera que, por muitos anos após 1945, o 9 de maio foi um dia de luto, sem desfile militar, e que continua assim para milhões de pessoas.

Grashchenkov acredita que o governo russo tentará emplacar paralelos entre a guerra na Ucrânia e as comemorações de 80 anos da derrota nazista pelas tropas soviéticas, como aconteceu no "primeiro desfile infantil" em Vladivostok, mas que o tema não terá um papel de destaque.

Para Vladimir Putin, é importante que as comemorações sejam as mais "internacionais" possíveis, avalia o pesquisador. "A mensagem do Dia da Vitória é que a Rússia pagou um preço muito alto pela paz na Europa. Putin certamente projetará a vitória de 1945 nos combates de hoje na Ucrânia. Mas ele não dará muita ênfase a isso".

Desfile militar em tempos de guerra

Neste ano, para o ponto alto das cerimônias de 9 de maio, Putin convidou uma série de líderes estrangeiros, incluindo o chinês Xi Jinping, o ditador Nicolás Maduro, o líder cubano Miguel Díaz-Canel, e de mais de uma dezena de países com regimes autoritários. Entre os poucos líderes de países democráticos que viajaram para acompanhar as cerimônias está o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.