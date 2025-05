Dupla é condenada por cortar árvore icônica no Reino Unido - Dois homens derrubaram a Sycamore Gap, um sicômoro de cerca de 200 anos que ficou mundialmente conhecido pelo filme "Robin Hood", em 2023. Árvore era uma das mais fotografadas do Reino Unido.Um tribunal inglês condenou nesta sexta-feira (09/05) dois homens pelo corte "deliberado e insensato" de uma das árvores mais emblemáticas do Reino Unido, a chamada Sycamore Gap Tree. O ato provocou indignação em todo o país.

A Corte de Newcastle considerou Daniel Graham, de 39 anos, e Adam Carruthers, 32, culpados criminalmente pela derrubada da árvore em 2023. A dupla, acusada de causar mais de 622 mil libras em danos (R$ 4,6 milhões), está detida. A pena será definida em 15 de julho.

A árvore estava localizada no Parque Nacional de Northumberland, ao lado da Muralha de Adriano — um patrimônio mundial da Unesco no nordeste da Inglaterra. Ela resistiu por cerca de 200 anos no local até ser cortada. Sycamore, ou sicômoro, em português, é uma espécie da família das figueiras.