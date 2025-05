Em Moscou, Lula defende aproximação com Rússia e critica política tarifária de Trump - Presidente brasileiro reuniu-se com Putin após participar do aniversário de 80 anos da vitória do exército soviético sobre a Alemanha nazista. Oposição critica proximidade do petista com o líder russo.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira (09/05) o estreitamento das relações do Brasil com a Rússia durante um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscou.

No evento, o petista procurou contornar críticas à sua visita ao país, isolado por países do Ocidente durante os três anos de incursão militar na Ucrânia, e fez objeções diretas à política tarifária dos EUA.

"Essa minha visita aqui é para estreitar e refazer, com muito mais força, a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científico-tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil", disse Lula durante reunião bilateral com Putin.