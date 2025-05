Leão 14 celebra sua 1ª missa como novo papa

O jornal italiano La Repubblica o chamou de "o menos americano dos americanos" por seu jeito de falar e perfil missionário. Sua sólida base em direito canônico também foi vista como tranquilizadora para os cardeais mais conservadores que buscam um foco maior na teologia.

Ele se aproximou de Francisco e elogiou seu papado, principalmente em temas referentes à imigração. O novo papa foi elogiado por sua atuação com imigrantes venezuelanos no Peru, por exemplo, e já fez publicações criticando "deportações ilícitas" do governo Trump.

Por outro lado, é mais conservador em temas vinculados à comunidade LGBTQ+.

Como apontou o jornal americano The New York Times, Prevost já criticou o "estilo de vida homossexual" e se opôs a um plano governamental no Peru de debater questões de gênero nas escolas. "A promoção da ideologia de gênero é confusa, pois busca criar gêneros que não existem", disse à época.

Ainda segundo o periódico, ele foi acusado de má condução de uma investigação de abuso sexual dentro da igreja quando era bispo em Chiclayo. Seus apoiadores alegam que ele é alvo de uma campanha difamatória por membros de um movimento católico peruano dissolvido pelo papa Francisco.

rc (DW, AFP, DPA)