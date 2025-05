Morre a sobrevivente do Holocausto Margot Friedländer, aos 103 anos

"Sempre me perguntei se voltar [a Berlim] era o certo a fazer", relembra Margot Friedländer no documentário A long way home (Longo caminho para casa), coproduzido pela DW em 2010.

No filme, ela admitiu sentir certo desconforto em meio a alguns berlinenses. "Ainda sou muito cautelosa com pessoas da minha geração que conheço aqui. Foram elas que aplaudiram os nazistas naquela época, e não fizeram nada para pará-los. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas fingia que não via. Embora eu tenha voltado, ainda é algo que me afeta muito profundamente", contou.

"Olhe para o que te une"

Após retornar para a capital alemã, dedicou sua vida a conversar com os jovens, para contar sua história e defender a empatia como antídoto contra o ódio.

Em A long way home ela explica sua relação com a juventude. "Como posso sentir saudades da Alemanha depois que os alemães mataram meus pais? A isso, eu teria que responder: é exatamente por isso que vim, ou seja, para conhecer os jovens que não tiveram nada a ver com isso", argumenta.

"Não falo para os jovens sobre o campo de concentração e o que aconteceu exatamente, eles sabem disso. Eu lhes digo o que significaria para eles passar por isso. Que aquilo simplesmente não era humano", disse, em entrevista concedida à DW em 2023.