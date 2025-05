O que Israel busca com seu plano de "conquista de Gaza" - Operação "Carruagens de Gideão" prevê ocupação e transferência compulsória da população do território palestino. Críticos apontam que alguns pontos do plano são classificáveis como crime de guerra.O gabinete de segurança de Israel aprovou por unanimidade, na segunda-feira (05/05), um plano para ampliar a ofensiva militar na Faixa de Gaza. Apelidado "Carruagens de Gideão", ele incluiria a "conquista de Gaza" e sua ocupação. Foi ainda aprovada a mobilização de dezenas de milhares de reservistas para a operação.

A julgar pelos detalhes divulgados, as Forças de Defesa Israelenses (FDI) vão invadir e assumir o controle de Gaza, transferir a população compulsoriamente para o sul do território, "desmantelar" o grupo terrorista palestino Hamas, libertar os reféns restantes do ataque de 7 de outubro de 2023, e – depois do início da operação – estabelecer um novo mecanismo de assistência humanitária.

Não se espera que os planos sejam inteiramente implementados antes de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter visitado os Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita, em meados de maio. Até então, prosseguirão os esforços por um cessar-fogo e um acordo sobre os reféns, afirmou um funcionário de segurança israelense não identificado.