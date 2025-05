Após ordem de Trump, Pentágono inicia expulsão de 1.000 militares trans

A ordem executiva afirma que "expressar uma falsa 'identidade de gênero' diferente do sexo de um indivíduo não pode satisfazer os rigorosos padrões necessários para o serviço militar".

"Os departamentos militares iniciarão imediatamente o processo de separação de militares que se autoidentificaram para separação voluntária antes de 26 de março de 2025", afirmou um memorando do secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

"Após a conclusão do período de elegibilidade para autoidentificação, os departamentos militares iniciarão os processos de separação involuntária", diz o documento.

"Incompatíveis com altos padrões mentais e físicos"

Autoridades do Pentágono, em um memorando anterior, defenderam a proibição, afirmando que "as restrições médicas, cirúrgicas e de saúde mental impostas a indivíduos que tenham um diagnóstico atual ou histórico de, ou apresentem sintomas consistentes com, disforia de gênero são incompatíveis com os altos padrões mentais e físicos necessários para o serviço militar".

Disforia de gênero é um termo utilizado para descrever a inequação vivenciada por pessoas transgênero com as características feminina ou masculina de seu corpo.