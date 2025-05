Sophia e Noah são os nomes preferidos para bebês na Alemanha - Ambos mantiveram em 2024 a primeira posição no ranking para meninas e meninos. Dez nomes mais populares ficaram inalterados em relação ao ano anterior, com uma exceção.Sophia e Noah mantiveram o primeiro lugar no ranking dos nomes de bebês mais populares na Alemanha em 2024, segundo uma classificação feita pela Sociedade para a Língua Alemã (GFDS).

Noah, em particular, está em primeiro lugar entre os nomes de meninos de forma ininterrupta desde 2019.

A diretora administrativa da GFDS, Andrea Ewels, acredita que a sonoridade desses nomes é um dos motivos para sua prolongada popularidade. "Os pais escolhem nomes que são percebidos como bonitos e agradáveis", disse.