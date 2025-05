Turma do STF forma maioria para condenar Carla Zambelli por invasão ao sistema do CNJ - Ministros decretam prisão de 10 anos e perda de mandato. Deputada é acusada de invadir sistema do CNJ e inserir mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Decisão cabe recurso.A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta sexta-feira (9/10) para condenar a deputada Carla Zambelli (PL-SP) a dez anos de prisão e pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrida em 2023. A decisão cabe recurso.

Até o momento, o relator do caso, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin se manifestaram a favor da condenação pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. Faltam os votos de Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os ministros também acolheram a parte do voto de Moraes que decreta a perda de mandato da parlamentar.