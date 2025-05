Como cortes na Nasa afetam o programa espacial dos EUA

Se o corte foi confirmado numa proposta detalhada que deve ser apresentada no final de maio ou início de junho, segundo a agência de notícias Reuters, seriam retirados cerca de 6 bilhões de dólares (R$ 33 bilhões) do orçamento da Nasa para dar um impulso à agenda focada em Marte promovida pelo bilionário CEO da SpaceX, Elon Musk.

O Congresso americano precisa aprovar as medidas para que entrem em vigor. Os cortes propostos seguem as reduções anunciadas em março, que resultaram no fechamento de três escritórios da Nasa e no fim dos cargos de cientista-chefe e técnico-chefe.

Mudança de foco

O orçamento proposto reduziria as verbas atuais disponíveis pela Nasa por ano de 24,8 bilhões de dólares (cerca de R$ 140 bilhões) em 24%, ameaçando possivelmente grandes projetos científicos e o trabalho de pesquisadores em todo o mundo. De acordo com a Reuters, os cortes, no entanto, não atingiriam os programas de exploração humana.

O governo de Trump propôs, de fato, um aumento de 1 bilhão de dólares para programas focados em Marte. Isso sinalizaria uma mudança nas prioridades da Nasa, deixando de lado a Lua, que recebeu destaque no primeiro governo Trump, e focando em Marte, algo impulsionado por Musk.

Os programas do Sistema de Lançamento Espacial (SLS) da Nasa, que enfrenta a explosão do orçamento, e da cápsula da tripulação da nave espacial Orion seriam encerrados até 2027. Em vez disso, o programa de foguetes Starship da SpaceX deve substituir o SLS e a Orion em longo prazo. Em março, a empresa de Musk garantiu um contrato de serviços de lançamento com a Nasa até 2032.