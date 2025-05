Como festivais de música paravam o Brasil em plena ditadura

De um lado, os torcedores de A Banda, apelidados de "bandidos". De outro, os defensores de Disparada, os "disparatados". O júri, lembra o maestro Júlio Medaglia, que fazia parte dele, estava dividido. Na primeira contagem de votos, Chico Buarque levou a melhor: sete votos a cinco. Dali a pouco, o presidente da TV Record, Paulo Machado de Carvalho, invade a sala dos jurados e avisa: "Se A Banda for a primeira colocada, o Chico Buarque devolve o prêmio em público!". Estava decidido: empate técnico! "Foi um alívio!", suspira Medaglia, aos 87 anos. "Estávamos com medo de sermos linchados na rua caso a opinião pública não aprovasse o resultado final".

O último a sair…

Chico Buarque não foi o único artista a ganhar duas edições de festival: em 1966, com A Banda, cantada por Nara Leão, e em 1968, com Sabiá, na voz de Cynara e Cybele. O cantor e compositor Edu Lobo também conseguiu essa façanha: em 1965, com Arrastão, composta com Vinicius de Moraes e cantada por Elis Regina, e em 1967, com Ponteio, parceria com José Carlos Capinam. Há quem diga, inclusive, que aquela edição do festival, o terceiro da Música Popular Brasileira, exibido pela TV Record, foi a mais emocionante de todas.

Ponteio ganhou, entre outras concorrentes, Domingo no Parque, de Gilberto Gil, que ficou em segundo lugar; Roda Viva, de Chico Buarque, em terceiro lugar, e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, em quarto. Terminado o festival, Edu Lobo embarcou para uma temporada de dois anos nos EUA. "Algumas pessoas, como Gil e Caetano, foram embora porque tinham problemas sérios. Eu não tinha nenhum problema, não ia ser preso, não ia acontecer nada comigo, mas eu queria ir embora. A gente achava melhor, porque estava feio, sujo, pesado", declarou Edu Lobo aos jornalistas Renato Terra e Ricardo Calil, autores do documentário e do livro Uma Noite em 67.

Na mira da ditadura

Em tempos de ditadura, todo cuidado era pouco. Nem os ganhadores estavam livres de serem perseguidos pelo regime. Foi o que aconteceu com Tony Tornado, hoje com 94 anos, e Maria Alcina, atualmente com 76, os respectivos vencedores das edições de 1970 e 1972, com BR-3, de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, e Fio Maravilha, de Jorge Ben.