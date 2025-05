Como os hormônios bioidênticos atuam durante a menopausa

A falta dele no corpo feminino se faz sentir sobretudo após a menopausa, ou seja, o último período menstrual, que é quando os óvulos, cujas membranas produzem a maior parte do estrogênio no corpo feminino, já estão esgotados. No entanto, a ausência da progesterona (produzida pelo corpo lúteo e que tem um papel antagônico ao do estrogênio) também tem um grande impacto nesta fase da vida da mulher, conforme explica Katrin Schaudig, ginecologista e presidente da Sociedade Alemã da Menopausa.

"Quando as mulheres tomam apenas estrogênios por um longo período, o revestimento do útero fica muito denso e, na pior das hipóteses, isso pode resultar em câncer. Quando usamos estrogênio, precisamos da progesterona para nos proteger contra o câncer endometrial" disse Schaudig à DW, frisando a importância de que a dose de progesterona seja suficientemente alta.

Nas terapias de reposição hormonal (TRH) modernas, usa-se sobretudo os chamados hormônios bioidênticos: progesterona combinada com estradiol, para combater as ondas de calor; e estriol, que ajuda contra o ressecamento da mucosa vaginal, com os dois últimos pertencendo ao grupo dos estrogênios. Eles são chamados "bioidênticos" pois sua estrutura molecular corresponde à dos próprios hormônios do corpo.

Hormônios bioidênticos protegem de doenças relacionadas à idade

Tanto estrogênio quanto progesterona bioidênticos têm o potencial de prevenir muitas das doenças metabólicas relacionadas à idade que afetam as mulheres na pós-menopausa. Entre elas estão, acima de tudo, diminuição da densidade óssea e fraturas dos ossos, arteriosclerose, trombose, ataque cardíaco, derrame, insuficiência renal e demência, enumera Helena Orfanos-Boeckel, clínica geral e nefrologista especializada em nutrição e endocrinologia.

"Pele, mucosas, articulações e saúde bucal também se beneficiam da TRH. Todos os processos do corpo são bioquimicamente dependentes de hormônios no sentido mais amplo, e os hormônios promovem um envelhecimento mais saudável", acrescenta.