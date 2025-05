Macron, Merz, Starmer e Tusk visitam Kiev

A visita ocorre num momento diplomático imprevisível na guerra. Desde que assumiu a Casa Branca em janeiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, está pressionando para tentar alcançar uma paz rápida após romper com as políticas do seu antecessor, Joe Biden.

Depois de se aproximar de autoridades russas, entrar em um conflito com Zelenski transmitido ao vivo durante a visita do líder ucraniano à Casa Branca e cortar brevemente a ajuda militar à Ucrânia, o governo Trump relatou os laços com Kiev e assinou um acordo sobre a exploração de recursos minerais ucranianos arduamente negociado.

Também houve uma mudança palpável no tom de Trump, que sinalizou uma frustração com o que Washington considera uma lentidão de Putin em relação a um cessar-fogo. O presidente americano ameaçou intensificar as sanções contra a Rússia, mas também afirmou que poderia abandonar os esforços de paz se não houvesse avanços.

Trump pediu na quinta-feira um cessar-fogo de 30 dias. Zelenski afirmou estar pronto para implementar a pausa no conflito imediatamente. A União Europeia (UE) apoiou a proposta.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia apoiava a medida, mas sob algumas condições, incluindo a suspensão a assistência militar ocidental a Kiev. A ajuda militar do Ocidente tem sido vital para a Ucrânia desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

