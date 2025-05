Por que aumento da tensão entre Índia e Paquistão preocupa

Ambos os lados acusam o outro de exagerar nas provisões militares, e nenhum deles publica números precisos. Entretanto, analistas avaliam que a densidade militar da região, especialmente em relação à população civil, é semelhante à da península coreana.

Ao contrário da Índia, as forças armadas sempre tiveram um papel de destaque na política e sociedade do Paquistão. Desde a fundação do Estado em 1947, houve vários golpes militares. Até hoje, a liderança militar exerce influência indireta na política externa e de segurança, bem como em mudanças do governo. As forças armadas também estão envolvidas na economia, com participações em várias empresas.

Peso pesado militar

A Índia é um peso pesado absoluto quando se trata de gastos militares. De acordo com o último relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri, na sigla em inglês), Nova Déli gastou cerca de 86 bilhões de dólares em defesa no ano passado – o maior volume da história do país.

Nos últimos anos, o orçamento militar da Índia tem crescido continuamente e, hoje, é cerca de oito vezes maior do que o do Paquistão, com 10,2 bilhões de dólares de gastos militares.

Em 2024, a Índia foi o segundo país do mundo que mais importou armas, atrás apenas da Ucrânia. A maior parte desse equipamento vem da Rússia. Além disso, empresas de defesa indianas e russas trabalham juntas há anos em pesquisa, desenvolvimento e produção de sistemas de armas. Entre os fornecedores de armas para o país estão ainda França, Estados Unidos e Israel.