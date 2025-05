Por que é tão difícil para a UE romper com o gás da Rússia?

No total, o bloco comprou ao menos 23 bilhões de euros (R$ 146 bilhões) em combustíveis fósseis russos no ano passado, contribuindo diretamente para financiar a guerra do Kremlin. O novo roteiro visa interromper esse fluxo.

Pawel Czyzak, pesquisador do think tank britânico Ember, avalia o plano da Comissão Europeia como uma tentativa de reverter a perda de ímpeto político rumo à independência da Europa do petróleo e gás russos, um processo que, segundo ele, sempre foi complexo.

"Tem sido muito difícil para a Europa escapar totalmente da energia russa", disse Czyzak à DW.

Por um lado, a invasão da Ucrânia impôs uma grave ameaça à segurança da UE, levando a apelos pelo rompimento da dependência energética. Por outro, a instabilidade provocada pela Rússia nos mercados globais desde 2021 gerou desafios econômicos — como a disparada dos preços da energia para a indústria e o agravamento da crise do custo de vida para as famílias. "Por isso a abordagem da Comissão Europeia tem sido inconsistente", acrescentou Czyzak.

Eliminação gradual sem caminho claro

Até agora, o GNL não foi incluído nos pacotes de sanções da UE contra a Rússia. Em março de 2025, a Comissão apenas implementou um regulamento proibindo o transporte do gás liquefeito via portos europeus para países fora da UE. No entanto, as importações para consumo doméstico europeu não foram afetadas.