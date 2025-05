Sonda soviética volta à Terra após 53 anos e cai no Oceano Índico

Se as peças forem encontradas, elas pertencem à Rússia, seguindo um tratado internacional.

A Agência Espacial Europeia também identificou a descida da sonda para a Terra.

O programa soviético de exploração de Vênus

A Cosmos 482 fazia parte do ambicioso programa Venera da União Soviética, que enviou várias sondas a Vênus entre 1961 e 1983.

A missão era levar ao planeta um módulo de pouso equipado com instrumentos científicos - incluindo um espectrômetro de raios gama, fotômetro e sensores atmosféricos.

Embora várias sondas Venera tenham transmitido com sucesso dados da superfície do planeta, a Cosmos 482 saiu do curso logo após seu lançamento.