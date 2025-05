Como o apoio da China sustenta a economia e campanha militar da Rússia

"Essas sanções secundárias têm sido um grande entrave para a relação econômica entre China e Rússia e um obstáculo real para a expansão do comércio", afirmou Düben. "Mas, à medida que o comércio com os EUA se torna menos vantajoso para a China, bancos e empresas chinesas podem começar a ignorar as ameaças de sanções dos EUA ns transações com empresas russas".

No início do ano, essas sanções chegaram a interromper temporariamente as exportações de petróleo da Rússia para a China, quando o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 183 navios, duas grandes petrolíferas russas e empresas relacionadas.

A ofensiva causou uma queda de 18% nas exportações russas de petróleo bruto para a China em fevereiro. Ainda assim, com uma solução alternativa envolvendo navios substitutos e novos sistemas de pagamento, a "frota fantasma" da Rússia conseguiu manter o fluxo comercial com o país asiático.

Gasoduto Sibéria 2 em "fase ativa"

Um dos principais pontos das conversas entre Putin e Xi é o projeto do gasoduto Sibéria 2, que promete levar 50 bilhões de metros cúbicos de gás russo por ano de Yamal, no noroeste da Sibéria, até a China via Mongólia.

Moscou tem pressionado Pequim há anos para fechar o projeto, mas a rota do gasoduto ainda não está definida —o que evidencia a vantagem dos asiáticos nas negociações. O ministro da Energia da Rússia, Sergey Tsivilyov, afirmou na última quinta-feira (8) que as negociações estão em uma "fase ativa", embora um acordo ainda não tenha sido fechado.