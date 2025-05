Habitação consome em média 24,5% da renda na Alemanha - Gastos com aluguel e despesas com moradia são 5,3 pontos percentuais maiores no país do que a média europeia.Muitos acham que a vida na Alemanha se tornou mais cara, e agora os números mostram que pelo menos no quesito habitação essa sensação se confirma. O Departamento Federal de Estatísticas alemão analisou dados da agência de estatísticas da União Europeia Eurostat sobre custos com moradia a pedido do partido Aliança Sahra Wagenknecht (BSW, na sigla em alemão).

Segundo os dados divulgados neste domingo (11/05) pela BSW, os habitantes da Alemanha gastaram no ano passado em média 24,5% da sua renda com aluguel ou outros custos de habitação, como financiamento da casa própria, aquecimento, seguros, impostos e consertos. Esse valor é 5,3 pontos percentuais maior do que a média na União Europeia (UE), que ficou em 19,2%.

As pessoas em situação de risco de pobreza na Alemanha chegam a gastar em média 43,8% de sua renda com habitação. Na Alemanha, 12% das famílias gastaram mais de 40% de sua renda com despesas relacionadas à moradia. Na Europa, essa média fica em 8,2%.