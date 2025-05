Malária, tuberculose e HIV ameaçam África após corte de ajuda dos EUA - Governo americano interrompeu financiamento de programas voltados a prevenção e controle de doenças na África. Sem recursos, especialistas temem explosão de casos e de mortes.Para os habitantes de vilas remotas na África do Sulter acesso a remédios é um desafio. Pacientes com HIV, como Nozuko Majola, de 19 anos, precisam viajar mais de uma hora para conseguir os medicamentos antirretrovirais (ARV) que necessitam. Mas nem sempre foi assim.

"Costumávamos receber os remédios em casa, mas desde que Donald Trump anunciou o corte na ajuda humanitária, precisamos ir buscá-los. Estou preocupada que o serviço seja cancelado por completo", afirma Majola.

Estima-se que cerca de 8 milhões de pessoas vivem com o HIV na África do Sul, país com uma das maiores taxas da doença no mundo. Nozuko Ngaweni, que utiliza há décadas medicamentos antirretrovirais, teme por sua vida.