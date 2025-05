Ministro alemão questiona solução militar para conflito em Gaza

Espera-se que o relacionamento de Wadephul, membro do partido conservador União Democrata Cristã (CDU), com Netanyahu seja menos tenso do que o de sua antecessora, Annalena Baerbock, que entrou em maior embate com o governo israelense por causa do bloqueio de ajuda a Gaza.

Wadephul também vai se encontrar com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammed Mustafa, em Ramallah, na Cisjordânia.

