O que você gostaria de ter ouvido antes de ser mãe? - Livros, filmes, podcasts, perfis em redes sociais e até stand-up comedy tentam mostrar a dura realidade e as delícias da maternidade."Olhe no espelho e se despeça de você!". Foi esse o conselho que a jornalista e escritora Manuela D'Ávila, de 43 anos, ouviu de seu médico ao descobrir que estava grávida de Laura, hoje com nove anos. "O que eu gostaria que me dissessem e disseram foi que a maternidade seria uma mudança radical", afirma. "Meu médico alertou: 'Olhe no espelho e se despeça de você!'. Fiz isso. Me preparei [para ser mãe] e acho que tenho me saído bem", avalia.

A escritora e roteirista Tati Bernardi, de 46, não teve a mesma sorte. O que ela gostaria que tivessem dito e não disseram? Bem, que existe depressão na gravidez. "Não tive no pós-parto, mas tive uma horrível na gestação", recorda a mãe de Rita, de sete anos.

"Os hormônios me deixaram maluca. Me sentia uma sociopata por não estar feliz". Mesmo assim, a conclusão a que Tati chegou é parecida com a de Manuela: você deixa de ser a pessoa mais importante do mundo quando engravida. "Não me amo nem metade do que amo minha filha", declara-se Tati.