Os cigarros eletrônicos dispararam uma crise de saúde mundial?

Ainda não se sabe exatamente o que acontece quando esses compostos aquecidos entram nos pulmões.

"O que nunca foi testado é colocar [esses produtos químicos] em um dispositivo, aquecê-los e inalar", afirmou O'Shea. "A forma como você introduz um composto ou um produto químico no seu corpo é muito importante para determinar quão tóxico ele é."

"O que esse produto químico vai encontrar primeiro? Vai ser o tecido pulmonar sensível, que não se regenera. É aí que a cicatrização prolongada ou o dano ao tecido pulmonar ao longo dos anos acaba levando à bronquiolite obliterante", completou.

Vape faz mal à saúde?

Pesquisadores ainda tentam entender os efeitos do vape no corpo humano, mas os sinais são preocupantes. Estudos indicam que o uso do dispositivo causa inflamação nos pulmões, e usuários relatam tosse, irritação na garganta e falta de ar.

"Historicamente, foram necessárias décadas de pesquisa para provar que o tabaco causa doenças, com as empresas que vendiam esses produtos negando qualquer dano", lembra O'Shea. "Infelizmente, parece que estamos permitindo que a história se repita com o vape."