Papa Leão 14 pede fim das guerras na Ucrânia e em Gaza

"Sinto a dor daquilo que acontece na Faixa de Gaza, que cesse imediatamente o fogo, que sejam prestados os socorros humanitários a toda a população civil e que sejam libertados todos os reféns", continuou Leão 14.

O papa também expressou alegria com o cessar-fogo acordado entre Índia e Paquistão, lembrou que ainda há muitos conflitos no mundo e pediu a Jesus o "milagre da paz".

Mensagem aos jovens

Durante a bênção, Leão 14 se dirigiu também aos jovens e rezou pelas vocações sacerdotais e religiosas. "A Igreja tem necessidade delas, e é importante que os jovens e as jovens encontrem nas nossas comunidades acolhimento, escuta e encorajamento no seu caminho vocacional, e que possam contar com modelos críveis de dedicação generosa a Deus e aos irmãos." O papa pediu ainda que jovens não tenham medo de aceitar o convite da Igreja.

Leão 14 evocou também o Dia das Mães, celebrado neste domingo em vários países do mundo e pediu uma oração por elas. "Envio uma cara saudação a todas as mães e uma oração por elas, e também por aquelas que estão no céu. Um bom Dia das Mães a todas as mães."

O cardeal Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi apresentado ao mundo como o novo líder da Igreja Católica, na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, na quinta-feira, após dois dias de conclave. Ele adotou o nome de Leão 14 e sucede ao Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos.